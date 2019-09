Fraude fiscal marca regresso às negociações entre o Sindicato dos Motoristas e Antram

A alegada fuga aos impostos por parte das empresas transportadoras vai marcar o regresso à mesa das negociações do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e da Antram, a associação que representa os patrões.

No acordo de princípio assinado para o regresso à negociação, a que o CM teve acesso, fica definido um encontro destas duas partes – entre 16 e 18 de setembro – com responsáveis da Segurança Social e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Em causa estão as horas extraordinárias feitas por motoristas, que serão pagas como ajudas de custo, sem serem tributadas. Em conjunto com o Governo, motoristas e patrões querem agora encontrar formas para "regulamentar" esta situação, reconhece Francisco São Bento, presidente do SNMMP.

"Não podemos querer ser competitivos com base em ilegalidades e precariedade", defendeu. O sindicato já tinha alertado que estariam em causa perdas anuais acima dos 300 milhões de euros para os cofres do Estado.

Ainda assim, esta reunião com responsáveis da Segurança Social e da ACT não deverá impedir o sindicato e associação patronal de se reunirem antes, para iniciar a negociação do contrato coletivo de trabalho. O encontro deverá ter lugar no final desta semana, sabe o CM.

Nas primeiras horas de sábado, o SNMMP e a Antram anunciavam o regresso à mesa das negociações, o que permitiu desconvocar a greve prevista até 22 de setembro. O sindicato assegura que, no caderno de encargos, vai estar o pagamento de horas extraordinárias e de um novo subsídio de operações.

As partes já disseram acreditar que será possível atingir um acordo laboral ainda antes do final deste ano.



Ministério Público já investiga empresas

Em agosto, a Procuradoria-Geral da República confirmou que estava a investigar várias empresas de transporte de mercadorias por alegada fraude fiscal. O Ministério Público deu assim seguimento a uma queixa apresentada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas.



Protocolo de maio serve de base para negociações

O acordo de princípio, lido pelo CM, define que um protocolo de 17 de maio será a base para a negociação. Assim, os motoristas de matérias perigosas não têm garantidas as conquistas dos outros dois sindicatos que já tinham chegado a acordo com os patrões, embora possam lá chegar com o processo negocial.