O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta segunda-feira a freira Maria da Conceição Magalhães a quatro anos e 10 meses de prisão, com pena suspensa, por desviar 400 mil euros do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus. A arguida terá ainda de pagar, em prestações mensais e durante o período de execução da pena, 11 600 euros à Província Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, que gere o centro infantil, assim como fazer um pedido de desculpas formal à instituição.









O crime de burla qualificada foi cometido entre 2001 e 2004, mas apenas foi descoberto em 2007, numa altura em que a religiosa já tinha fugido para o estrangeiro.

Em tribunal, a mulher, de 60 anos, confessou o desvio de cheques no valor de 48 mil euros e referiu que os entregou a Augusto Cunha como forma de agradecimento pela amizade que mantinham. Além disso, admitiu ter sido seduzida pelo amigo.





Para o coletivo de juízes ficou claro que o desfalque só foi possível porque existia um plano entre ambos. Atualmente, a arguida vive sozinha no Luxemburgo e trabalha num escritório.