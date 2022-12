U ma antiga freira, acusada de ter desviado mais de 340 mil euros em dinheiro e 20 mil euros em bens do Centro Social Paroquial dos Cerejais, em Alfândega da Fé, onde trabalhou durante vários anos, começou esta terça-feira a ser julgada no Tribunal de Bragança.



Os crimes terão sido cometidos entre 2007 e 2010, altura em que a freira se terá aproveitado da sua função como tesoureira naquela instituição para se apoderar das mensalidades dos utentes do lar da Instituição Particular de Solidariedade Social e das esmolas dos peregrinos, valor que que ascende a 340 mil euros.









