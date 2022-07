O Tribunal da Relação do Porto perdoou oito meses à pena de Maria da Conceição Magalhães, a freira que provocou um desfalque na ordem dos 400 mil euros por amor. A religiosa, que foi seduzida por um burlão, agente de seguros, tinha sido punida com quatro anos e 10 meses de cadeia, com pena suspensa, mas os juízes desembargadores reduziram essa pena para 4 anos e dois meses.









