Freira radical "preferiu a morte" a ter de renunciar aos votos religiosos

"A irmã ‘Tona’ preferiu a morte a ter de renunciar aos seus votos religiosos." Emocionado, o monsenhor Amaury Medina Blanco, representante do Papa em Portugal, falou esta quarta-feira no funeral da freira Antónia Pinho Guerra. Centenas de amigos e conhecidos estiveram na cerimónia, na igreja de São João da Madeira.A ‘freira radical’, como era conhecida, foi assassinada e violada, domingo, por um cadastrado que lhe exigia sexo e ela recusou. A mulher, de 61 anos, era conhecida pelo trabalho que fazia com os idosos e toxicodependentes."Trata-se de um momento de consternação por causa da morte da nossa irmã ‘Tona’, provocada por um crime hediondo. Devemos agradecer o dom inestimável da vida da ‘Tona’", disse Manuel Linda, bispo do Porto, através de uma mensagem lida durante as cerimónias."Vamos recordar para sempre o seu sorriso simples e belo. A irmã Antónia Pinho era uma presença solidária e cristã", afirmou o padre Álvaro Rocha, durante a homilia. Depois da cerimónia religiosa, o cortejo fúnebre rumou ao cemitério Prado do Repouso, no Porto, onde a freira foi sepultada.Alfredo Santos, de 44 anos, conhecido como ‘Tito’, é o homicida da ‘freira radical’. Foi detido pela PJ do Porto e presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira. Ficou em preventiva.O homem, cadastrado, estava há três meses em liberdade condicional, depois de ter cumprido uma pena de 16 anos, pelo crime de violação. Tinha um mandado de detenção pendente.Alfredo Santos atraiu a irmã Tona à casa, na rua da Arrifana, onde vive com a mãe. Terá matado a mulher, por asfixia. Só depois é que ‘Tito’ violou a freira. "Crime hediondo" disse o bispo Manuel Linda.A Câmara de São João da Madeira aprovou por unanimidade, terça-feira, um voto em que "expressa o seu profundo pesar pelo trágico falecimento" da irmã Maria Antónia Guerra.A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal condenou a morte "inesperada e violenta" da irmã Antónia Guerra, membro da Congregação das Servas de Maria Ministras dos Enfermos.