Uma alteração dos factos levou o Tribunal de S. João Novo, Porto, a adiar esta terça-feira, para dia 16, a leitura do acórdão do processo da freira Maria da Conceição Magalhães.A religiosa e o amigo por quem se deixou seduzir agiram “de forma concertada” para conseguir benefícios ilegítimos. A freira, de 60 anos, está acusada de burla qualificada pelo desfalque de 400 mil euros do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus. Admitiu o desvio de 48 mil euros.