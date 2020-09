A droga era escondida em fronhas de almofadas e exportada para vários países da Europa através de empresas transportadoras. Em cada encomenda seguiam sempre vários quilos de canábis. O esquema começou a ser colocado em prática pelo menos em 2018. Já no final do ano passado, a Polícia Judiciária do Porto conseguiu dar um duro golpe nesta rede, composta por cidadãos chineses. Dois deles - uma mulher, de 42 anos e um homem de 47- foram detidos e estão agora a ser julgados.O processo decorre em Vila Nova de Gaia. Estão os dois acusados de tráfico de estupefacientes. O homem responde ainda por posse de arma ilegal. Os arguidos estão na cadeia.Para não serem, no entanto, detetados pela EDP devido aos elevados consumos, os suspeitos fizeram uma ligação direta a um posto de transformação. A PJ acredita que na operação alguns suspeitos conseguiram fugir. A rede teria mais armazéns , pelo que outros inquéritos estão em curso.