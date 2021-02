Um pescador profissional intercetado pela GNR com 91 quilos de peixe que não foi sujeito ao regime de primeira venda em lota, na Nazaré, poderá ter de pagar uma multa até sete vezes superior ao valor do pescado. O homem, de 41 anos, foi identificado numa ação de fiscalização de militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR da Nazaré. Transportava 4,6 quilos de linguado branco, 14,6 quilos de raia-zimbreira, 69,8 quilos de santolas e 2,6 quilos de lavagante, tudo no valor total de 477 euros. A multa poderá atingir os 3740 euros.









O pescado foi levado para a lota para ser vendido.