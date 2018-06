Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fuga com menino dá pena suspensa em Braga

Viajaram com menor para não partilharem guarda com o pai.

Por Fátima Vilaça | 08:44

Uma médica anestesista de 38 anos foi condenada esta quarta-feira, em Braga, a três anos de cadeia por ter fugido com o filho durante um ano para não ter de partilhar a guarda com o pai.



A mãe desta arguida, de 72 anos - que acompanhou a filha e o neto na viagem pela Índia, Nepal, Brasil e Qatar -, também foi punida com três anos de prisão. Já o pai e o irmão da anestesista vão cumprir, cada um, uma pena de dois anos e nove meses. O coletivo de juízas decidiu suspender todas as penas.



A família terá de pagar 10 mil euros ao pai e cinco mil euros ao menino pela "dor", "angústia" e "desespero" provocados pela "separação forçada".



As juízas não tiveram dúvidas de que o planeamento da fuga foi feito em família e decidiram, por isso, condenar todos os arguidos por um crime de sequestro agravado em coautoria. A confissão integral e o arrependimento demonstrado durante o julgamento serviram como atenuantes e pesaram na decisão de suspender as penas.



Na leitura do acórdão, a juíza presidente considerou ter havido "energia criminosa" no planeamento da fuga. No entanto, para o tribunal, tratou-se de um "ato isolado", "uma ocorrência anómala" na vida desta família.



Helena Santos e a mãe fugiram em junho de 2016, depois de uma decisão do Tribunal de Família e Menores que concedia ao pai o direito a visitar o filho. Regressaram em julho de 2017, após intervenção da PJ de Braga.



O menino está, desde então, entregue ao pai. A mãe visita-o todas as semanas.