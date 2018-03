Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois moradores em estado grave após saltarem de prédio em chamas em Sintra

Pelo menos nove pessoas tiveram de ser assistidas após fuga de gás em Monte Abraão.

18:03

Dois moradores ficaram em estado grave após saltarem de um primeiro andar de um prédio em chamas, em Monte Abraão, em Sintra.



Mais cinco pessoas tiveram de ser assistidas no local e o prédio teve de ser evacuado.



Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Há ainda dois feridos ligeiros que foram transportados para o hospital Amadora-Sintra, aumentando o total de feridos para nove.



Ao que o CM apurou, tudo aconteceu devido a uma fuga de gás que originou um incêndio na conduta do hall de entrada do referido prédio.



O acidente aconteceu às 16h53, na Avenida da Liberdade.



Em atualização