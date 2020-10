Uma fuga de gás numa conduta da via pública, em Paço de Arcos, em Oeiras está esta sexta-feira, obrigou à retirada de 24 pessoas do prédio, estando duas delas acamadas.A fuga mobilizou 13 operacionais e quatro veículos ao local.Segundo o que oapurou, a conduta ativa foi provocada por obras na via publica, numa área isolada.Os bombeiros e a PSP estão no local.