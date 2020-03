Fuga de gás em garrafa provoca danos em várias casas em Santo Tirso

Uma fuga de gás de uma garrafa, seguida de rebentamento, provocou danos no anexo de uma casa, na rua da Fonte, em Sequeiró, Santo Tirso. Com o rebentamento, foram atingidas outras habitações contiguas, naquela rua.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, não há vítimas a registar. No local, estão os Bombeiros Tirsenses e elementos da Proteção Civil para analisar os danos e perceber se há necessidade de realojar moradores.