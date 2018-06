Bombeiros e PSP estão no local.

11:47

Uma fuga de gás está, esta sexta-feira a lançar o alerta em Portimão, no Algarve. O prédio de habitação não foi evacuado.



As autoridades estão ainda a perceber qual a origem da fuga de gás. Não há registo de vítimas.



O alerta foi dado às 11h05.



Os bombeiros e a PSP estão no local.



Em atualização