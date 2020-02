Sete pessoas (4 adultos e 3 crianças) tiveram de ser hospitalizadas esta sexta-feira de madrugada, devido à fuga de gases tóxicos do esquentador da casa onde residem, em Monte Abraão, no concelho de Sintra.



O alerta para os Bombeiros de Queluz foi dado pelas 00h15. Com tonturas, náuseas e sonolência, as vítimas pediram apoio médico. Foram mobilizados 17 bombeiros e sete viaturas, que transportaram os feridos, por precaução, para o Hospital Amadora-Sintra.

