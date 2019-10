Fuga de gás faz seis feridos e obriga a evacuação de empresa na Maia

Seis pessoas ficaram feridas na sequência de uma fuga de gás que obrigou à evacuação de uma empresa de refrigeração na Maia, durante a tarde desta quinta-feira.Os Bombeiros Voluntários da Maia, bem como uma patrulha da GNR, encontram-se no local a prestar apoio às vítimas e a tomar as devidas diligências para se perceber de onde surgiu esta fuga de gás.Os feridos leves foram assistidos pela VMER do Hospital de São João, no Porto, e dois deles foram mesmo transportados à unidade hospitalar, com sintomas como tonturas e dores no peito.Foi montado um perímetro de segurança e cerca das 17h00, a rua onde se encontram as instalações da empresa permanecia encerrada.Em atualização