Fuga de gás obriga a evacuar duas escolas em Mirandela

Uma fuga de gás obrigou esta quarta-feira à evacuação de uma escola e de uma creche em Mirandela.A fuga de gás ocorreu quando estavam a ser desmontados laboratórios num antigo edifício doCerca de 100 pessoas foram retiradas, entre as quais alunos do 7.º ano ao 12.º e crianças até aos 3 anos.A situação encontra-se normalizada e já não existe "cheiro a gás", de acordo com o vereador da educação, Orlando Pires.Não há registo de feridos.As escolas vão reabrir na quinta-feira em "plena seguraça", afirma o vereador.Em atualização