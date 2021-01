Um prédio de quatro pisos, com um total de 12 apartamentos, situado em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, foi este sábado de manhã evacuado devido a uma fuga de gás.





Na origem da situação terá estado a negligência de um casal de moradores, que saiu de casa e deixou duas bilhas abertas. Perto de duas dezenas de pessoas chamaram os Bombeiros do Dafundo, devido ao intenso cheiro a gás, e saíram do imóvel. A corporação enviou para o local 12 operacionais e três viaturas. Todo o prédio foi ventilado durante cerca de hora e meia, garantindo dessa forma as condições de segurança para o regressos dos moradores. Não houve feridos.