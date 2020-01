Fuga de gases químicos fere três pessoas em hospital

Três pessoas precisaram esta sexta-feira de receber assistência médica, após uma libertação de gases no manuseamento de produtos químicos no Hospital dos SAMS, em Lisboa, o que levou à evacuação de uma zona da unidade hospitalar durante cerca de três horas.O Regimento de Sapadores Bombeiros foi chamado ao local pelas 12h20. Segundo Tiago Lopes, chefe das operações, foram mobilizados 32 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a Unidade de Controlo Ambiental. Trata-se de uma viatura à disposição do Regimento de Sapadores Bombeiros, especializada no combate a catástrofes ambientais."Após a libertação de gases ocorrida no departamento de Anatomia Patológica do Hospital dos SAMS, verificaram-se irritações alérgicas em três pessoas", explicou Tiago Lopes.O mesmo responsável referiu que os feridos foram observados no local, apenas por precaução. Os bombeiros verificaram depois os níveis da qualidade do ar, e as pessoas que tinham sido retiradas puderam regressar já depois das 15h00.