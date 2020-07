Fuga de mota na Amadora denuncia traficante

Um motociclista de 19 anos que tentou fugir a uma fiscalização da PSP por não ter carta de condução acabou numa colisão contra um carro patrulha e na descoberta de quase 300 doses de cocaína, heroína e haxixe, bem como liamba.





A perseguição teve início na Amadora, pelas 01h50 de sexta feira, quando o jovem foi mandado parar pela PSP, mas acelerou e fugiu. Foi perseguido e, já no concelho de Odivelas, embateu contra outro carro da PSP. Aos agentes explicou que fugiu por não ter carta de condução, mas quando abriu o banco do motociclo para aceder aos documentos da viatura, deixou à vista os sacos com a droga e uma balança de precisão.