Fuga louca à polícia lança caos e destruição em Gaia

A perseguição policial durou poucos minutos, mas foi o tempo suficiente para um homem lançar caos e destruição depois de furtar bens de um café. Num carro também ele roubado, acabou por embater e danificar pelo menos três viaturas que estavam estacionadas, esta segunda-feira de madrugada, em Vila Nova de Gaia. O ladrão, de 31 anos, ainda tentou escapar a pé. Foi detido pelos agentes."Estava em casa quando um vizinho ligou para o meu filho a dizer que um homem estava assaltar o armazém do meu café. Alertámos as autoridades que foram muito rápidas e detiveram o homem", explicou aoLurdes Martins, proprietária do estabelecimento, que fica na avenida Gomes Júnior, também em Vila Nova de Gaia.Já com os agentes no local, o homem entrou no automóvel e seguiu a alta velocidade para a rua da Nampula, onde abalroou os veículos. Já sem conseguir continuar viagem, o ladrão tentou escapar a pé. "Foi um grande aparato. Eu e o meu marido acordámos logo com o homem a embater nos carros que estavam estacionados. Ele ainda gritou muito para os polícias e dizia que os ia matar", descreveu uma moradora que acabou, ela própria, com o veículo danificado pelo assaltante - conhecido das autoridades e que nem sequer tem carta.A PSP recuperou os bens roubados no café. "Ficámos com a porta do armazém danificada e partiu algumas garrafas de cerveja. Mas podia ter sido pior. O homem já tinha vindo cá como cliente umas duas vezes", concluiu a proprietária do café.