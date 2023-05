Fuga no depósito em camião com combustível para aviões obriga a corte da A22 entre Olhão e Faro

Um camião que transporta combustível para aviões teve uma fuga no depósito e obrigou ao corte de uma via da A22 no Algarve, entre os nós de Olhão e Faro, no sentido Espanha/Lagos.Por questões de segurança o acesso ao local foi interdito e está reservado a elementos dos bombeiros.Ao que oapurou, o camião cisterna de matrícula espanhola transporta combustível para o aeroporto de Faro.O Destacamento de Trânsito na GNR cortou o trânsito no nó de acesso de Olhão à A22, estando o trânsito a ser desviado para a EN 125.As autoridades esperam que seja feita a transfega do combustível para outro camião cisterna.