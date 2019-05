Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fugitivo do Tribunal de Instrução Criminal do Porto confessa furto

Tentou assalto a uma casa após ser condenado a pena suspensa.

Por Nelson Rodrigues | 10:13

Hugo Saraiva, 18 anos, um dos três homens que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, em outubro de 2018, começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal de S. João Novo e confessou uma tentativa de furto qualificado numa casa de Fânzeres, Gondomar.



O crime foi cometido imediatamente antes de ser detido com os tios - os gémeos Emanuel e Fernando Santos.



"É tudo verdade. Tentei assaltar a casa. Estou muito arrependido", disse o arguido, que está preso.



O trio fugiu sem levar qualquer artigo, já que os estilhaços do vidro da janela alertaram os vizinhos. Na casa estavam guardados bens de 20 mil euros.



Nas alegações finais, o Ministério Público pediu prisão efetiva, já que o arguido cometeu o crime após ter sido condenado a uma pena suspensa de 5 anos.