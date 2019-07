Fugitivo do Tribunal de Instrução Criminal do Porto deixa a prisão

Hugo Saraiva, de 18 anos, um dos três homens que ficaram conhecidos por fugirem do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, saiu sexta-feira da prisão de Custoias, após ter cumprido nove dos dez meses de pena a que foi condenado por tentativa de furto a uma residência em Fânzeres, Gondomar, em outubro passado.Nesse mesmo dia, foi detido, em conjunto com os tios, Emanuel e Fernando Santos, de 35 anos. Os três protagonizaram a fuga do TIC. Ficaram em prisão preventiva.Dias antes da tentativa de furto, Hugo ‘Shevchenko’ havia sido condenado a uma pena suspensa de cinco anos, por crimes semelhantes. Até lá, aguardou o julgamento em prisão domiciliária, facto que fez com que o tribunal o julgasse em separado dos irmãos, que estão indiciados de dezenas de roubos.Às datas dos ilícitos dos familiares, o mais novo do trio cumpria a referida medida de coação, o que o afastou dessa responsabilidade criminal. Recorde-se que Emanuel e Fernando Santos atuavam encapuzados e surpreendiam idosos abastados enquanto dormiam nos quartos. São suspeitos de terem atacado mais de 100 vítimas.Os fortes antecedentes criminais pesaram na decisão do juiz de não suspender a pena aplicada de dez meses de prisão. Foi recusada ainda a opção pelo regime especial para jovens. Hugo Saraiva tem outros processos semelhantes pendentes.Na residência de Fânzeres que o trio tentou assaltar, estavam guardados bens avaliados em 20 mil euros. Os vizinhos foram alertados pelo barulho então provocado pela quebra de vidros das janelas. Os ladrões foram apanhados minutos depois.