Fugitivo inglês vivia no Algarve

Desde 2004 que as autoridades britânicas tentavam localizar Mark Fitzgibbon, um traficante de droga condenado que estava na lista dos criminosos mais procurados do Reino Unido. As últimas pistas colocavam-no na Holanda. Mas esta semana o homem, de 49 anos, foi detido em pleno aeroporto de Liverpool, após aterrar num voo proveniente de Faro, onde terá vivido incógnito nos últimos anos.Mark Fitzgibbon foi condenado em 1999 e saiu em liberdade condicional após cumprir metade da pena de oito anos. Mas violou as obrigações que lhe permitiam estar em liberdade – voltou ao tráfico – e nunca mais regressou à cadeia. Até agora não explicou por onde andou nestes 16 anos, nem porque motivo regressou à terra natal sabendo que se fosse identificado seria logo detido. As autoridades admitem que tenha estado boa parte deste período a viver no Sul de Portugal.Já está novamente preso para cumprir os quatro anos em falta e arrisca ainda um agravamento da pena pelo crime de evasão.