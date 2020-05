Fugitivo leva carro à inspeção após matar ex-amante e o companheiro desta

"Sinto-me um criminoso. Nunca me vou perdoar. Não devia ter matado a mãe do meu filho". As palavras são de Joaquim Almeida, de 48 anos, que matou a tiro, a 28 de maio de 2019, em Amarante, a ex-amante, de 38, e o atual companheiro desta, de 46. O homicida começou esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Penafiel.Depois de cometer o crime, Joaquim esteve nove dias fugido às autoridades. Passou por Paredes, pelo Porto e esteve alguns dias em Viana do Castelo, onde chegou até a levar o carro à inspeção.Joaquim Almeida garantiu que não tinha intenção de matar. "O meu filho disse-me que tinha ido ao parque com um amigo da mãe. Fiquei perturbado. Nesse dia tomei calmantes e antidepressivos, peguei na arma e segui para Amarante com o objetivo de me suicidar. Mas depois vi o carro da Sónia [Leite], pensei que estava com o meu filho e queria vê-lo uma última vez", explicou o homicida, que acabou por encontrar, além da ex-amante, o novo namorado desta, Joaquim Vaz."Não conhecia aquele senhor [Joaquim Vaz]. Fez-me dois sinais provocatórios, perdi a cabeça . Lembro-me de dar um tiro e mais nada", contou o arguido, que depois foi para Felgueiras, onde trocou de carro e fugiu.O arguido chorou em tribunal ao recordar o dia do crime. Disse que não se lembra de disparar contra Sónia e que só soube da sua morte pela rádio.Joaquim Almeida afirmou que, algumas semanas antes do crime, Sónia começou a evitar os contactos com ele e a impedir que visse o filho, de 3 anos.