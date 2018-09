Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fui cuidar do meu filho e voltei para o protesto”, diz taxista

Mais de 240 táxis continuam na paralisação que desde quarta-feira bloqueia a EN125-10.

Por Tiago Griff e Diana Santos Gomez | 09:51

Os taxistas do Algarve continuam firmes na paralisação que desde quarta-feira junta mais de 240 táxis nas duas vias da EN125-10, que servem de principal acesso ao Aeroporto Internacional de Faro.



O protesto está a decorrer em Faro, Lisboa e Porto e os taxistas já avisaram que vão continuar firmes até segunda-feira, dia em que serão ouvidos na Presidência da República.



"Estou aqui desde as primeiras horas desta manifestação. No primeiro dia cheguei mesmo a ficar até às 05h00", assumiu ao CM Cristina Martins, de 43 anos, admitindo que já foi a casa no decorrer destes três dias para tratar de assuntos familiares: "Tenho uma criança em casa e tenho de dar assistência, como é óbvio, mas entretanto veio para cá o meu companheiro para ajudar nesta luta. Mas depois venho assim que posso e vou cá continuar a apoiar o protesto", revelou ao CM a taxista de Albufeira.



A ligação ao Aeroporto Internacional de Faro está limitada a apenas uma via que geralmente serve só para acessos aos negócios locais. Durante o dia de ontem esteve no local o presidente da Junta de Freguesia de Montenegro, onde decorre o protesto no Algarve.



"Vim cá perceber a magnitude deste protesto. Acredito que foi bem estruturado ao terem fechado estas vias e fazer-se a circulação normal na outra via. A nível de segurança foi bem conseguido porque os taxistas estão seguros e quem circula para o aeroporto também está seguro", referiu ao CM Steven Sousa Piedade, realçando que "apesar de haver algumas filas no início e no final dos dias, não tem causado grandes transtornos em termos de trânsito".