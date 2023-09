"Fui eu que a matei": Idoso cego de ciúmes estrangula mulher de 87 anos até à morte

Casados há 63 anos, Maria Alice Furriela, de 87 anos, e Jeremias Sanches, 89, tinham constantes zangas mas nunca ninguém - nem família nem os vizinhos que se aperceberam dos tumultos - apresentou queixa. Esta segunda-feira, o homem fez o que toda a gente temia. Discutiram e, cego de ciúmes - acreditava que a idosa o traía -, Jeremias estrangulou Maria Alice com as mãos e ainda usou um cinto no pescoço da mulher, embora a PJ acredite, pelo exame ao corpo e pelas palavras do homicida confesso, que nesse momento a mulher já estava morta.









