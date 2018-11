Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Simulacro de ameaça de bomba lança alerta na Madeira

Polícia deixou uma mala "suspeita" junto ao Banco de Portugal, no Funchal.

15:24

Um simulacro com uma mala abandonada nas imediações do Banco de Portugal e da estátua de João Gonçalves Zarco, no Funchal, lançou o pânico na Madeira.



A PSP do Funchal confirmou ao CM que tudo não passou de um simulacro e que já foi finalizado.



O café Golden Gate foi evacuado e as ruas circundantes ao local onde se encontrava a mala foram encerradas. No local esteve a brigada de minas e armadilhas da Polícia de Segurança Pública.



Estava ainda no local um dispositivo estimado em cerca de vários elementos da polícia e a equipa cinotécnica, bem como elementos dos bombeiros Sapadores do Funchal.