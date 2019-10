Funcionária da TAP presa por tráfico de pessoas no aeroporto de Lisboa

Uma funcionária da TAP, colocada nos escritórios de Luanda, Angola, foi presa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, suspeita de traficar duas mulheres e duas crianças.A detida, de 31 anos, angolana, embarcou sábado num voo de Luanda para Casablanca, Marrocos. Na escala em Lisboa, o SEF desconfiou dos acompanhantes da funcionária da TAP.As duas mulheres que a acompanhavam, também angolanas, de 27 e 31 anos, disseram não ter documentos, já que os tinham entregado à suspeita.O caso foi comunicado à Unidade de Combate ao Tráfico de Seres Humanos que, sob a tutela do Ministério Público, consumou a detenção. Está indiciada por auxílio e associação de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.As duas mulheres e as crianças, filhas de ambas, de 1 e 7 anos, foram para o Centro de Detenção do aeroporto de Lisboa.Fonte oficial da TAP confirmou a detenção aoe disse que a transportadora, "como sempre, colabora com as autoridades de investigação".Um homem de 41 anos foi preso pela GNR de Beja, na sexta-feira passada, pelo crime de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. Após relatos de desacatos na rua, os militares conseguiram apurar que as vítimas, entre os 21 e os 27 anos, eram na realidade vítimas de tráfico humano.Os mesmos não tinham documentos e trabalhavam sem salário. O detido acabou por ser identificado e detido como o responsável por estas situações.