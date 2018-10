Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária de escola agredida a pontapé em Portimão

Estabelecimento de ensino tem sido alvo de vários furtos durante a madrugada.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Uma funcionária da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, foi agredida com violência por uma pessoa de cara tapada que entrou no estabelecimento antes das aulas começarem. A agressão foi comunicada à PSP e junta-se a alguns assaltos que estão a preocupar a comunidade escolar.



O caso mais recente foi detetado esta segunda-feira. Os assaltantes, ao que o CM apurou, tentaram entrar na papelaria por uma janela mas não conseguiram. Partiram ainda um vidro da cantina mas também não terão consigo furtar nada.



Há pouco mais de uma semana, o alvo foi o bar. Os assaltantes entraram no estabelecimento de ensino e furtaram diversos produtos alimentares, entre eles vários chocolates.



No entanto, a situação mais grave e preocupante para os funcionários e direção da escola ocorreu há cerca de duas semanas. Uma funcionária do bar foi atacada com violência quando entrava ao serviço, antes das aulas começarem. Eram cerca das 07h30 e havia pouca gente na escola.



Segundo o CM apurou, o agressor estaria com a cara tapada e atacou a funcionária do bar com pontapés na cara e no peito.



A vítima foi hospitalizada e ainda não terá regressado à escola com medo.



PORMENORES

Receio no estabelecimento

Na sequência dos vários incidentes, segundo o CM apurou, há um sentimento de insegurança entre alunos e funcionários do estabelecimento de ensino.



Segurança reforçada

Segundo uma fonte da escola, a direção está preocupada com os diversos casos ocorridos nas últimas semanas e reforçou algumas medidas de segurança.



PSP sem queixas

A PSP teve conhecimento da agressão à funcionária da escola e de pequenos furtos. No entanto, ainda não foi apresentada qualquer queixa formal.