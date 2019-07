Funcionária de hospital em Setúbal levanta dinheiro com cartão de idoso

A GNR identificou e constituiu arguida uma mulher de 49 anos suspeita de ter furtado 1.200 euros a um idoso depois de lhe ter furtado o cartão multibanco na unidade hospitalar onde trabalha, em Azeitão, foi esta quarta-feira anunciado.Em comunicado, a GNR refere que "a vítima, um homem de 70 anos, ao dar entrada numa unidade hospitalar em Azeitão, foi auxiliado pela suspeita, uma mulher de 49 anos e funcionária do respetivo estabelecimento hospitalar" que "ao proceder ao pagamento, fixou o código do multibanco e subtraiu o cartão à vítima".Nos dias seguintes, de acordo com a GNR, a mulher suspeita terá efetuado vários levantamentos de dinheiro, no valor global de 1.200 euros, até que o cartão ficou retido numa caixa multibanco.De acordo com a GNR, após várias diligências, os militares do Posto Territorial de Azeitão conseguiram identificar a mulher suspeita e recuperar os 1.200 euros furtados.