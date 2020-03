Funcionária de pastelaria recusa entregar raspadinha à mesa e acaba agredida

Uma funcionária da pastelaria Alegro, na Cruz de Pau, Seixal, ficou ferida na cabeça depois de ser atingida com um copo ao defender uma colega numa discussão com clientes, esta quarta-feira de manhã. A mulher teve de ser assistida no hospital, onde foi suturada com vários pontos na cabeça.Segundo oapurou, um grupo de clientes, familiares entre si, reagiu violentamente quando lhe foi negada a entrega de uma raspadinha à mesa.A funcionária disse que a raspadinha tinha de ser adquirida ao balcão e paga no momento, o que gerou uma discussão. O caso foi participado à PSP.