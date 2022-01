Funcionária morta em acidente na Procuradoria foi sepultada

Isabel Santareno, de 62 anos, a funcionária da Procuradoria-Geral da República que morreu no dia 23 de dezembro após ter caído no poço de um monta-cargas, no edifício da biblioteca, em Lisboa, foi a sepultar no último dia do ano, em Sintra.





Tal como o CM noticiou, o acidente ocorreu ao início da manhã e a mulher sofreu ferimentos na cabeça, tendo morrido nesse dia no hospital. A PGR assegurou que estão em curso três investigações ao acidente em serviço: interna, do Ministério Público e da Autoridade para as Condições do Trabalho.