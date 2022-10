Funcionária pública julgada por desviar 412,40 euros de taxas moderadoras

Uma funcionária pública de 48 anos, que se apoderou de 412,40 euros de taxas moderadoras, cobradas no atendimento complementar na Nazaré, está a ser julgada no Tribunal de Leiria pelos crimes de peculato e de recebimento indevido de vantagem, em concurso aparente com tráfico de influência.A arguida, que esta quinta-feira se recusou a prestar declarações em tribunal, usando o "direito ao silêncio", recebeu 713,80 em taxas moderadoras, entre julho e dezembro de 2019, e "nunca restituiu 412,40 euros", segundo a acusação do Ministério Público. Os serviços financeiros do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)Oeste Norte detetaram a falha e contactaram a arguida, que entregou apenas 301,40 euros."Ela assumiu a totalidade do que estava em falta, dizia que ia fazer o depósito e chegou a falar em assalto, que tinha sido assaltada", disse ontem uma testemunha que na altura tratava da Contabilidade no ACES.A situação deu origem a um processo disciplinar, sendo a mulher castigada com 20 dias de suspensão. Depois disso retomou o trabalho, sendo assistente operacional na Câmara de Alcobaça.O Ministério Público pretende que "seja condenada na pena acessória de proibição do exercício de funções públicas e no pagamento ao Estado de 412,40 euros, valor da apropriação".