Funcionária trancada no cofre em assalto a ourivesaria em Lousada

Fazendo-se passar por um cliente, um dos três assaltantes entrou na ourivesaria Buy Time, em Lousada, e pediu para ver artigos em ouro, que a funcionária foi buscar ao cofre. Mostrou-se interessado num anel e prometeu voltar no dia seguinte. Assim foi.A 21 de agosto do ano passado, entrou no espaço para comprar as peças. Mal a funcionária abriu o cofre, o ladrão sacou de uma pistola e apontou-a à cabeça da mulher. Amarrou-lhe os ...