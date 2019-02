Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionárias de Aeroporto de Lisboa roubam compras de turista húngaro

As detidas, de 21 e 24 anos, ter-se-ão aproveitado da distração da vítima para se apoderarem de um saco.

Por J.T. | 08:52

Duas funcionárias de uma empresa de restauração que opera no aeroporto da Portela, em Lisboa, foram detidas pela PSP depois de terem furtado um saco com compras a um turista húngaro.



As detidas, de 21 e 24 anos, ter-se-ão aproveitado da distração da vítima para se apoderarem de um saco com dois perfumes, um jogo e um batom, no valor de 166 euros.



As duas mulheres incorrem no crime de apropriação ilegítima de coisa achada. Ficaram com Termo de Identidade e Residência.