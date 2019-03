Uma das auxiliares encostou a cara de uma bebé a vómito. Foram condenadas a prisão suspensa no Algarve.

Duas funcionárias de um centro infantil pertencente à Cáritas Diocesana do Algarve, na cidade de Faro, foram esta quarta-feira condenadas, com penas suspensas, por maus-tratos a bebés. As arguidas estavam acusadas de oito crimes mas só ficaram provadas duas das situações. Vão também ter de pagar ...