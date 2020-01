Funcionárias do hospital da CUF atacadas por dois cães pitbull

Duas funcionárias do hospital privado da CUF, em Santarém, foram atacadas por dois cães de raça pitbull quando saíam do trabalho, na noite de sexta-feira.



A PSP ainda não conseguiu identificar o dono dos animais. Os cães terão fugido do quintal de uma casa perto do hospital.

As vítimas trabalham nos serviços de limpeza e foram atacadas quando iam para os seus carros, tendo sofrido ferimentos nas pernas e nas mãos.

"Os cães apareceram do nada e atacaram de imediato, logo a morder", disse ao CM uma das mulheres feridas pelos dois cães, e que pediu para não ser identificada.