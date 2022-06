O Lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, foi durante três anos o ‘lar dos horrores’ para duas funcionárias que acusam o presidente da instituição de assédio sexual. Entre 2017 e 2019, Fernando Lopes Vieira procurou contacto físico com as trabalhadoras: à força, colocava-lhes as mãos nas ancas e nos glúteos, nas pernas e nas virilhas, e tentava beijá-las na boca.









