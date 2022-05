Um funcionário da Escola Secundária de Ponte de Lima foi esta terça-feira agredido no interior do estabelecimento de ensino por dois homens, com idades entre os 20 e 30 anos. Os agressores entraram na escola sem autorização, agrediram a vítima à estalada e puseram-se em fuga.



Ao CM, fonte policial refere que, depois das agressões, o funcionário, de 60 anos, ficou bastante nervoso e foi levado para o hospital. Um dos agressores está já identificado.