"A minha filha, de 15 anos, ligou-me na sexta-feira à tarde, em pânico. Mal conseguia falar. Perguntei o que se passava. Ela desligou. Só mais tarde me disse que um rapaz que lá trabalhava lhe mandou mensagens obscenas.” A afirmação é de Fátima Silva, mãe de uma aluna da EB 2,3 Vallis Longus, em Valongo, que terá sido assediada por um funcionário de informática, de 18 anos, a trabalhar no estabelecimento desde o início do ano letivo.