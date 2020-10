Funcionário baleado à porta de clube de strip em Lisboa

Uma discussão que teve início no interior de um clube de strip no centro de Lisboa, na madrugada de ontem, terminou na rua com um homem a disparar sobre outro. A vítima, de 36 anos, foi atingida numa perna e teve de ser transportada ao hospital.





CM apurou junto de fontes policiais, o caso ocorreu pela 1h00 de domingo, na rua Sousa Martins, em Picoas. Por motivos que estão ainda por apurar, um cliente que estaria a causar desacatos e se recusava a sair do estabelecimento – tinha fechado uma hora antes – teve de ser levado para o exterior, altura em que puxou de uma arma de fogo e efetuou um disparo e fugiu a correr do local. O tiro atingiu um dos funcionários, que a seguir foi levado ao Hospital de São José pelos colegas. O homem recebeu tratamento médico e teve alta poucas horas depois.



De acordo com o oficial de serviço ao Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, ninguém foi detido naquele local e o caso, por configurar uma tentativa de homicídio, foi entregue à Polícia Judiciária, que tenta agora identificar o atirador. Sabe-se que a arma usada foi um revólver de calibre .22 devido à munição que foi recuperada.





O estabelecimento em causa – denominado Body Club – esteve fechado vários meses devido à pandemia de Covid-19 e tinha reaberto como restaurante no dia 10 de setembro, com autorização para funcionar entre as 20h00 e a meia-noite.





O CM tentou contactar o clube de strip, mas não obteve qualquer resposta.