Funcionário da câmara de Carrazeda de Ansiães detido por ameaçar amante

Um homem de 57 anos foi esta segunda-feira detido em Carrazeda de Ansiães, por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Chaves, por ser suspeito do crime de violência doméstica, incluindo ameaças com armas de fogo, contra a amante.A vítima, residente na zona de Vidago, Chaves, iniciou uma relação com o arguido, mas quando soube que ele era casado, quis terminar o caso, atitude que o homem não aceitou, ameaçando-a várias vezes.O homem, funcionário na autarquia de Carrazeda de Ansiães, vai ser presente a um juiz do Tribunal de Chaves em sede de primeiro interrogatório.