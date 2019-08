Funcionário da câmara de Salvaterra de Magos esfaqueado por colega durante briga

Um funcionário da Câmara de Salvaterra de Magos está internado no Hospital de Santarém a recuperar de ferimentos graves provocados por uma arma branca, depois de ter sido esfaqueado numa briga com um colega de trabalho.O caso ocorreu ao final da noite de sábado, à porta de uma churrascaria, depois de ambos se terem envolvido numa acalorada discussão no interior do restaurante. António Costa foi socorrido pelos Bombeiros de Salvaterra de Magos e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Santarém, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.O agressor abandonou o local, mas acabou por ser detido pouco tempo depois pela GNR de Salvaterra de Magos, sem oferecer resistência.