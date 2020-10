O funcionário da Câmara do Porto, de serviço na secretaria do cemitério de Agramonte, confessou esta quinta-feira, no tribunal de S. João Novo, ter desviado 542 euros das famílias dos mortos.As quantias eram destinadas aos pagamentos dos ossários. O arguido, de 56 anos, responde por peculato.Em causa está a apropriação do dinheiro de 13 famílias , entre 2016 e 2019. O pagamento dos ossários era feito em dinheiro, na secretaria do cemitério.