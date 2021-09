Funcionário da Câmara e empresários envolvidos em crimes de peculato e falsificação de documentos nos Açores

A Polícia Judiciária desencadeou uma operação designada "Economato privado" nos Açores devido à suspeita de crimes de peculato, falsificação de documentos e recebimento indevido de vantagem.



Entre os intervenientes encontra-se um funcionário de uma Câmara Municipal e empresários da Ilha de São Miguel.





Foram realizadas 28 buscas em residências, empresas, viaturas, num terreno e no local de trabalho de um funcionário municipal.Foi ainda detido um homem de 57 anos qu "agiu concertadamente com responsáveis de empresas fornecedoras de bens e serviços à Câmara Municipal, com o objetivo de se apropriar de artigos e de materiais, posteriormente pagos pela edilidade" através de esquemas de adulteração de documentos.

prova digital, na forma de dados informáticos e de correio eletrónico e, sobretudo, parte do produto e vantagens dos crimes, nomeadamente: artigos de informática; eletrodomésticos; mobiliário; máquinas de jardinagem, para além de infraestruturas construídas com materiais ilicitamente obtidos.