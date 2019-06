Funcionário da Câmara morre afogado no rio em Arcos de Valdevez

Um trabalhador da Câmara de Arcos de Valdevez morreu afogado no rio Vez, na sequência de uma queda durante uma operação de limpeza de um açude, na praia da Valeta. José Dantas, de 57 anos, desequilibrou-se e caiu à água. Não sabia nadar, não tinha um colete salva-vidas ou qualquer sistema de segurança."Os colegas da vítima aperceberam-se de que tinha caído, atiraram-se ao rio mas não o conseguiram localizar, porque as águas estavam muito turvas devido aos trabalhos de limpeza em curso", revelou Filipe Guimarães, comandante dos bombeiros dos Arcos."É uma tragédia que aconteceu a uma excelente pessoa e bom funcionário. Já decorre um inquérito para apurar as circunstâncias em que este acidente ocorreu", disse, ao, João Manuel Esteves, presidente da autarquia. "Estamos em contacto com a família e vamos fazer o que pudermos para os ajudar neste trágico momento", acrescentou o edil.José Dantas deixa mulher e dois filhos. Era natural de Rio Frio, nos Arcos. O corpo do homem foi levado, pelos bombeiros, ao gabinete médico-legal de Viana do Castelo.José Dantas estava ligado há vários anos à autarquia de Arcos de Valdevez. Integrava a equipa de cantoneiros e estava a executar uma limpeza na praia fluvial da Valeta. O equipamento não incluía a ‘linha de vida’ - sistema de segurança no trabalho.Ao local da tragédia acorreram um total de 11 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros de Arcos de Valdevez, assim como uma equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida e a GNR. Quando o funcionário foi encontrado, nada havia a fazer.