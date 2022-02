Funcionário da Câmara Municipal de Olhão filmado a ameaçar homem com machado

Um funcionário da Câmara Municipal de Olhão foi filmado a ameaçar um homem, na via pública, com um machado. O caso foi divulgado nas redes sociais. A autarquia suspendeu o funcionário enquanto está a fazer averiguações."Tem que ver com algumas publicações que eu coloco no Facebook em relação à cidade de Olhão, com algumas coisas menos claras que se têm passado no âmbito de licenciamentos de obras. Eles não gostam disso", disse aoo homem que foi ameaçado, que não se quis identificar por recear ser alvo de represálias.O homem não sofreu ferimentos e apresentou queixa na PSP. Já a mulher do funcionário municipal diz que o homem que foi agora ameaçado está há um ano a fazer perseguições à sua família: "Publica fotografias minhas na internet, entre outras coisas. O meu marido só reagiu quando ele lhe meteu a mão no pescoço. Não quis fazer-lhe mal."