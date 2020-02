Funcionário da construção civil faz obra e rouba três carros de luxo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um funcionário de uma empresa de construção civil aproveitou-se do acesso privilegiado que tinha a uma moradia de luxo em obras, no Casal da Quinta, Leiria, para roubar dois Porsches e um Audi descapotável, além de equipamento eletrónico, tudo no valor de 130 mil euros. O crime ocorreu em junho de 2018 e o assaltante, a namorada e outros cinco cúmplices começam esta segunda-feira a ser julgados em Tribunal.Além de furto qualificado,... < br />