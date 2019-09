Funcionário da Junta fica gravemente ferido em acidente de trabalho em Barrancos

Um homem de 59 anos ficou com ferimentos bastante graves esta segunda-feira num acidente de trabalho ao cair de um camião.A vítima é funcionário da Junta de Freguesia de Barrancos e estava a trabalhar na recolha do lixo.Segundo fonte do município, o homem deslocava-se na parte detrás do camião quando, ao tentar apanhar um saco de lixo, terá caído desamparado no chão batendo com a cabeça.O ferido foi transportado de ambulância para o campo de futebol do Barrancos Futebol Clube onde foi estabilizado pelos médicos do INEM cerca de duas horas e meia. Depois foi helitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.A Autoridade Para as Condições do Trabalho (ACT) deslocou-se a Barrancos para investigar as causas do acidente.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barrancos, INEM e GNR num total de 14 operacionais e cinco viaturas.O alerta foi dado às 09h00.